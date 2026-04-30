63-я ракетка мира бельгиец Александр Блокс поделился эмоциями после победы над Каспером Руудом в четвертьфинале турнира ATP-1000 в Мадриде.

«Честно говоря, не знаю.  Просто рад быть здесь.  Даже выиграв свой первый матч, едва "выжил" в первом круге.  Уже тогда был этому рад.  Но о полуфинале я не мог и мечтать (улыбается).  Горжусь тем, как играю в последних матчах.  Думаю, условия здесь мне подходят.  Это грунт, он медленный.  У меня есть время освоиться и наносить свои удары, играть активно.  Однако в то же время здесь довольно быстро из-за высоты и иногда жары.  Полагаю, для меня это идеальное сочетание», — сказал Блокс в интервью на корте после матча.

В полуфинале «Мастерса» Блокс сыграет с победителем встречи между итальянцем Флавио Коболли и немецем Александром Зверевым.