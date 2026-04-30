63-я ракетка мира бельгиец Александр Блокс поделился эмоциями после победы над Каспером Руудом в четвертьфинале турнира ATP-1000 в Мадриде.

«Честно говоря, не знаю. Просто рад быть здесь. Даже выиграв свой первый матч, едва "выжил" в первом круге. Уже тогда был этому рад. Но о полуфинале я не мог и мечтать (улыбается). Горжусь тем, как играю в последних матчах. Думаю, условия здесь мне подходят. Это грунт, он медленный. У меня есть время освоиться и наносить свои удары, играть активно. Однако в то же время здесь довольно быстро из-за высоты и иногда жары. Полагаю, для меня это идеальное сочетание», — сказал Блокс в интервью на корте после матча.

В полуфинале «Мастерса» Блокс сыграет с победителем встречи между итальянцем Флавио Коболли и немецем Александром Зверевым.