Россиянин Карен Хачанов (16‑я ракетка мира) довольно уверенно разобрался во втором круге теннисного «Мастерса» в испанском Мадриде с австралийцем Адамом Уолтоном (117) — 6:2, 6:3.

Соперники были на корте 1 час 19 минут. За это время Карен подал навылет 4 раза, дважды ошибся на подаче и сумел реализовать 4 брейк‑пойнта из 10.

Его соперник сделал также 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал 3 заработанных брейк‑пойнта.

В третьем круге соперником Хачанова станет победитель пары Мартин Дамм‑младший — Якуб Меншик.