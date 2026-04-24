Чемпионка Australian Open 2025 Мэдисон Киз снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде на грунтовом покрытии.

Её место в основной сетке заняла бывшая российская теннисистка Анастасия Потапова, которая теперь представляет Австрию. В пятницу Потапова играет против китаянки Чжан Шуай.

В текущем сезоне Киз пока не завоевала ни одного титула. В рейтинге WTA она занимает 17-е место, при этом в live-таблице уже опустилась на одну позицию.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Арина Соболенко.