Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, занимающая 36-е место в мировом рейтинге, одержала победу над американкой Софьей Кенин (68-я ракетка мира) в матче второго круга турнира WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания).

Чжэн Циньвэнь globallookpress.com

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу Циньвэнь. Матч длился 1 час 52 минуты. За это время Чжэн выполнила 10 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала все пять брейк-пойнтов, которые у неё были. Кенин смогла реализовать пять из девяти брейк-пойнтов и выполнила один эйс, но допустила семь двойных ошибок.

В третьем круге турнира в Мадриде российская теннисистка Анастасия Потапова встретится с победительницей матча между Еленой-Габриэлой Русе из Румынии и Еленой Рыбакиной из Казахстана.