Одна из лучших российских теннисисток в истории Мария Шарапова рассказала, почему прекратила карьеру и почти не берёт в руки ракетку.

Мария Шарапова globallookpress.com

«В жизни всегда бывает такое чувство, когда ты был очень‑очень хорош в чём‑то в прошлом, но теперь больше не можешь делать это. Из‑за своего тела или отсутствия какого‑то нерва, словно больше не чувствуешь, что хорош в этом. Так зачем быть ниже остальных, если есть много всего в жизни, чем можешь заниматься? Да, это прекрасные тренировки, у меня осталось много классных воспоминаний.

Сейчас я уже обладаю не той прежней скоростью и реакцией, хотя любовь к теннису не пропала, я его часто смотрю», — сказала Шарапова во время записи подкаста Pretty Tough.

Сейчас Шараповой 38 лет, она объявила об окончании карьеры в 2020 году. Россиянка была первой ракеткой мира, 5 раз выиграла турниры «Большого шлема» в одиночном разряде и 39 раз — турниры серии WTA, из которых 36 — в одиночном разряде.