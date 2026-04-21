Итальянский теннисист Янник Синнер выразил свои мысли относительно травмы испанца Карлоса Алькараса.

Янник Синнер globallookpress.com

«Сейчас он проходит через непростой этап, и я надеюсь, что он вернётся на корт как можно скорее, возможно, даже на турнире в Риме. Как его соперник, я желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы он смог принять участие и в "Ролан Гаррос". Ведь для меня, как и для любого другого теннисиста, важно побеждать именно сильнейших игроков мира», — цитирует Синнера SkySports.

Ранее Алькарас был вынужден сняться с матча второго круга турнира в Барселоне из-за повреждения запястья.