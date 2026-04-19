Представительница Казахстана Елена Рыбакина повторила достижение американки Винус Уильямс, украинки Элины Свитолиной и Иги Свёнтек из Польши.

По данным статистического портала Opta Ace, вторая ракетка мира стала лишь четвёртой действующей теннисисткой, в активе которой — пять и более титулов WTA на разных покрытиях.

Такого достижения Рыбакина добилась после своего триумфа на турнире серии WTA-500 в немецком Штутгарте. В финале турнира экс-россиянка переиграла чешку Каролину Мухову со счётом 7:5, 6:1.