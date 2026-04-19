Россиянин Андрей Рублёв(15) уступил в финале турнира серии ATP-500 в Барселоне французскому теннисисту Артюру Фису (30) со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Их соперничество длилось 1 час 40 минут. За это время Рублёв один раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8 заработанных.

На счету француза — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.

Для Фиса этот трофей стал первым в текущем сезоне и четвёртым в профессиональной карьере. На его счету были победы в 2024 году в Токио и Гамбурге, а также в 2023 году в Лионе.