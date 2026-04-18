Третья ракетка мира Александр Зверев завершил свое выступление на турнире ATP-500 в Мюнхене.

Немец в полуфинальной встрече уступил итальянцу Флавио Коболли со счетом 3:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За время матча Зверев не выполнил ни одной подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать один брейк-пойнт из двух. Флавио Коболли сделал в игре семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

Немецкий теннисист не защитит титул, завоеванный в прошлом году. В решающей встрече Коболли сыграет с победителем второго полуфинала между американцем Беном Шелтоном и словаком Алексом Молчаном.