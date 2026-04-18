Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем финале турнира в Барселоне против француза Артюра Фиса.

«Никаких ожиданий. Сейчас здесь, в финале, это для меня очень особенный момент впервые. Поэтому я просто постараюсь сосредоточиться на том, чтобы быть здесь и сейчас, хорошо восстановиться к завтрашнему дню, завтра показать свой лучший результат — и всё», — приводит слова Рублёва Ubitennis.

Финал между Андреем Рублевым и Артюром Фисом состоится завтра, 19 апреля. Начало — в 17:00 мск.