Испанский теннисист Роберто Баутиста‑Агут принял решение о завершении профессиональной карьеры по окончании текущего сезона.

«Сезон 2026 года станет для меня последним в качестве профессионального теннисиста. Я жил своей мечтой на протяжении многих лет. Я отдавал все силы на каждой тренировке и в каждом матче. Теперь я чувствую, что пришло время начать прощаться, наслаждаться каждым турниром по‑новому и закрыть эту главу с благодарностью к моему любимому теннису», — написал Баутиста-Агут на своей странице в социальной сети.

38-летний Баутиста-Агут смог за карьеру выиграть 12 титулов ATP. В 2019 году Роберто занимал девятое место в мировом рейтинге.