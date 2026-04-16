Российская теннисистка, 9-я ракетка мира Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала турнира в Штутгарте против Иги Свентек (4-я ракетка мира).

«Я просто постараюсь поговорить с Кончитой (Мартинес). Понятно, что она отличная теннисистка, но я буду подходить к этому матчу так же, как к любому другому. У неё хорошая история выступлений на грунте (в частности, четыре титула на "Ролан Гаррос"), поэтому мне очень интересно посмотреть, как всё сложится.

Конечно, это крытый грунт, так что условия немного отличаются, но мне даже интересно впервые сыграть такой матч на этом покрытии», — приводит слова Мирры пресс-служба WTA.

Матч между Андреевой и Свентек состоится завтра, 17-го апреля в 11:00 мск.