12 российских теннисистов попали в основной список участников мужского и женского турниров Открытого чемпионата Франции 2026 года, который является вторым по значимости турниром Большого шлема.
Чемпионат пройдет на грунтовых кортах в Париже с 24 мая по 7 июня этого года. Среди мужчин заявлены Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.
В женском одиночном разряде сыграют Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова и Анна Блинкова.