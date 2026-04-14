Вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел во второй круг турнира ATP-500 в Барселоне.
Испанец в двух сетах обыграл Отто Виртанена из Финляндии со счетом 6:4, 6:2.
Встреча Алькараса с Виртаненом продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Карлос ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Отто ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Следующим соперником Алькараса в Барселоне станет Томаш Махач из Чехии.