Вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел во второй круг турнира ATP-500 в Барселоне.

Испанец в двух сетах обыграл Отто Виртанена из Финляндии со счетом 6:4, 6:2.

Встреча Алькараса с Виртаненом продлилась 1 час и 25 минут.  В её рамках Карлос ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.  На счету Отто ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Алькараса в Барселоне станет Томаш Махач из Чехии.