Испанский теннисист Карлос Алькарас установил редкое достижение в рамках турниров серии «Мастерс». Он стал лишь третьим игроком с 1990 года, которому удалось выйти как минимум в 10 финалов на «Мастерсах» до достижения 23-летнего возраста, сообщает Opta Ace.

22-летний спортсмен пробился в решающий матч турнира в Монте-Карло, уверенно обыграв представителя Монако Валантена Вашеро со счётом 6:4, 6:4.

Ранее подобного результата в столь раннем возрасте добивались только Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

В финале турнира Алькарас встретится с итальянцем Янником Синнером, который занимает вторую строчку мирового рейтинга.