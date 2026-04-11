Состоялась жеребьёвка представительного теннисного турнира серии ATP‑500 в испанской Барселоне на грунтовом покрытии.
В нём примут участие два россиянина — Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
Первый посев на турнире получил лидер мирового рейтинга — испанец Карлос Алькарас.
Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне (Испания) с участием сильнейших спортсменов:
Карлос Алькарас (Испания, 1) — победитель квалификации.
Мариано Навоне (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия, 5).
Алекс де Минор (Австралия, 3) — победитель квалификации.
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Джек Дрейпер (Великобритания, 8).
Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC).
Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия, 4).
Валантен Вашеро (Монако, 6) — Теренс Атман (Франция).
Брэндон Накашима (США) — Артюр Фис (Франция).
Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, WC) — Лоренцо Музетти (Италия, 2).