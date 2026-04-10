Россиянка Мирра Андреева (10‑я ракетка мира) пробилась в полуфинал теннисного турнира в австрийском Линце серии WTA 500.

Мирра Андреева globallookpress.com

В матче 1/4 финала она в трёх сетах одолела румынку Сорану Кырстю (29‑я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Соперницы были на корте 2 часа 16 минут. За это время Мирра 5 раз подала навылет (эйс), допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк‑пойнта из 6 заработанных.

На счету Кырсти — два эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк‑пойнта из 9 заработанных.

В полуфинале турнира Андреева теперь сразится с ещё одной румынкой — Еленой‑Габриэлой Русе (87‑я в рейтинге).