Итальянец Янник Синнер победил канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу второй ракетки мира из Италии.

Синнер допустил одну двойную ошибку, выполнил две подачи навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Оже-Альяссим не реализовал единственный брейк-пойнт, выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки.

За выход в финал турнир Синнер сразится с немецким теннисистом Александром Зверевым.