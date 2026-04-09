Теннисист из Монако Валантен Вашеро победил Хуберта Хуркача из Польши в 1/8 финала турнира в Монте-Карло.

Соперники находились на корте 2 часа 53 минуты и завершили встречу со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4 в пользу 23-й ракетки мира.

Вашеро сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Хуркач подал навылет 14 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать 2 брейк-пойнта из 13 заработанных.

За выход в полуфинал Вашеро сразится с Алексом де Минором из Австралии.