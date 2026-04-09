Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла чешки Каролине Плишковой в поединке второго круга турнира в Линце (Австрия).
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась поражением нашей соотечественницы со счетом 1:6, 3:6.
Плишкова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Александрова подала навылет четыре раза, сделала три двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из шести.
Следующей соперницей Плишковой станет Донна Векич из Хорватии.