Людмила Самсонова, российская теннисистка, в парном дуэте с японкой Мию Като одержала победу над соотечественницей Марией Козыревой и белоруской Ириной Шиманович в первом круге парного разряда турнира в Линце со счетом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 6 минут. Като и Самсонова не подали ни одного эйса, совершили 2 двойные ошибки и успешно реализовали 5 брейк-поинтов из 6. Их соперницы не смогли подать эйсы, допустили 3 двойные ошибки и реализовали только 1 брейк-поинт из 3.

Во втором круге Като и Самсонова встретятся с Сораной Кирстей (Румыния) и Чжан Шуай (Китай).