Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на поражение Даниила Медведева от итальянца Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Не успела посмотреть матч Дани с Маттео, но, может, и к лучшему, впервые в карьере две "баранки".

Но не нужно закидывать Даню, бранить его. Сейчас, поверьте, ему самому непросто после такого результата. Надо наоборот поддержать в трудный момент. В конце концов, у всех бывают плохие дни, когда мяч просто не летит в корт. А тут ещё и "любимый" для него грунт. До "Ролан Гаррос" ещё много времени, чтобы понять, что произошло и сделать выводы», — написала Кузнецова в телеграм-канале.