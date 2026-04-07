Норвежский теннисист Каспер Рууд, трехкратный финалист турниров «Большого шлема» и 12-я ракетка мира, успешно начал грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче первого круга Каспер Рууд, занимающий 9-е место в мировом рейтинге, одержал победу над 44-й ракеткой мира, австралийцем Алексеем Попыриным, со счетом 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 1 час и 34 минуты. За это время Каспер Рууд не совершил ни одного эйса, допустил две двойные ошибки, но реализовал два брейк-пойнта из четырех. У Алексея Попырина на счету два эйса, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.