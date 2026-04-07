Лучший теннисист мира Карлос Алькарас уверенно стартовал на «Мастерсе» в Монте‑Карло.

Карлос Алькарас globallookpress.com

В матче второго круга испанец переиграл в двух сетах аргентинца Себастьяна Баэса (65) со счётом 6:1, 6:3.

Их противостояние длилось 1 час 10 минут. За это время Алькарас сделал 5 эйсов, допустил три двойные ошибки и взял 5 из 10 заработанных брейк‑пойнтов.

На счету его соперника — одна двойная ошибка, одна подача навылет и один реализованный брейк.

В следующем матче Алькарас сыграет с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Теренс Альтмане (Франция).