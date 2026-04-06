Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о подготовке к первому грунтовому турниру в нынешнем сезоне — «Мастерсу» в Монте-Карло.

«Я по-прежнему считаю, что иногда самые простые вещи — самые эффективные. Мы начали в четверг утром, провели пару тренировок. Первая была очень спокойной — только с тренером. Вторая — уже на центральном корте, чтобы прочувствовать условия, потому что обычно не так много времени удаётся там тренироваться, поэтому нужно выходить заранее.

Затем снова было две тренировки, а начиная с 5 апреля — уже только одна», — приводит слова Синнера пресс-служба турнира.

Сейчас Синнер является второй ракеткой мира.