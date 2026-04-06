Американская теннисистка Джессика Пегула, занимающая пятое место в мировом рейтинге, повторила достижение легендарной Серены Уильямс на турнире в Чарльстоне, выиграв его два года подряд.

В финале соревнований Пегула уверенно обыграла представительницу Украины Юлию Стародубцеву со счётом 6:2, 6:2.

Ранее Серена Уильямс добивалась аналогичного успеха в 2012 и 2013 годах, когда побеждала в решающих матчах Люси Шафаржову и Елену Янкович.

Для 32-летней Пегулы этот титул стал 11-м в одиночной карьере на турнирах WTA и вторым в текущем сезоне. Ранее в 2026 году Джессика также выиграла соревнования категории WTA-1000 в Дубае.