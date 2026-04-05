Пятая ракетка мира Джессика Пегула стала победительницей турнира WTA-500 в Чарльстоне.

Джессика Пегула globallookpress.com

Американка в двух сетах обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счетом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Джессика Пегула выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Юлия Стародубцева сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми в матче.

Для 32-летней теннисистки этот титул стал 11-м в карьере. Пегула во второй раз подряд выиграла турнир в Чарльстоне.