ATP обновила мировой рейтинг в мужском одиночном разряде по итогам турнира в Майами.

Даниил Медведев сохранил за собой 10-ю строчку, несмотря на вылет в третьем круге. Андрей Рублёв и Карен Хачанов, в свою очередь, поднялись на одну позицию каждый, хотя их выступление на «Мастерсе» также нельзя назвать успешным. Хачанов теперь 15-й, а Рублев — 16-й.

Главное изменение произошло в топ-5: Александр Зверев, добравшийся до полуфинала в Майами, вернулся в тройку сильнейших, обойдя Новака Джоковича, который пропускал турнир.

Лидером рейтинга остаётся Карлос Алькарас, продолжающий удерживать первую позицию.