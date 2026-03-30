Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над чехом Иржи Легечкой со счетом 6:4, 6:4 в финале «Мастерса» в Майами.

«Я пытался сохранять стабильность при довольно непростых условиях, матч был тяжёлым, соперник создал много проблем. Мы проделали большую работу, чтобы оказаться в этой ситуации, поэтому очень доволен и рад возвращению домой. С

Суметь выиграть оба турнира в США — это особенное достижение. Раньше не думал, что смогу сделать такое, это сложно, но нам удалось, я доволен», — приводит слова Синнера Reuters.

Синнер завоевал второй титул в нынешнем сезоне.