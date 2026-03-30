В финале «Мастерса» в Майами друг с другом сыграли итальянец Янник Синнер и представитель Чехии Иржи Легечка. Синнер смог победить в двух сетах — 6:4, 6:4.

Янник Синнер globallookpress.com

Матч длился 1 час 34 минуты, однако с учётом паузы из-за дождя общее время встречи превысило три часа. За игру Синнер отметился 10 эйсами, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов.

Легечка подал навылет пять раз, обошёлся без двойных ошибок, но не смог сделать ни одного брейка.

Таким образом, Синнер выиграл турниры в Индиан-Уэллсе и Майами в одном сезоне, сделав «Солнечный дубль». Для Янника этот титул стал 26-м в карьере.