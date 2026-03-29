Первая ракетка мира Арина Соболенко стала победительницей турнира WTA-1000 в Майами.

Белорусская теннисистка в трех сетах обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:2, 4:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 11 минут. В ее рамках Соболенко трижды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Гауфф пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Таким образом, Соболенко защитила титул, завоеванный годом ранее.