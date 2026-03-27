Немец Александр Зверев высказался о победе над Франсиско Черундоло из Аргентины со счетом 6:1, 6:2 в 1/4 финала турнира в Майами (США).

Александр Зверев globallookpress.com

«На старте матча я чувствовал себя очень хорошо, с самого начала был в отличном состоянии. Подача работала, несмотря на двойную ошибку в первом гейме, и на приеме я тоже чувствовал себя уверенно. Весь год говорю, что стараюсь играть более агрессивно, и сегодня, думаю, это получилось идеально.

Подача и прием стали решающими элементами, ведь именно в них мой соперник чувствовал себя некомфортно. Ему было очень тяжело», — приводит слова Зверева Punto de Break.

В полуфинале Зверев сразится с представителем Италии Янником Синнером.