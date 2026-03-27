Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев высказался о предстоящем матче с итальянцем Янником Синнером.  Теннисисты встретятся в полуфинале турнира в Майами.

Янник Синнер globallookpress.com

«За последние годы у нас было много отличных матчей, особенно в последние месяцы — очень равных.  Правда, везде он побеждал, так что надеюсь, в этот раз результат будет другим.  В Индиан-Уэллсе я сыграл плохо: особенно подвела подача — в тот день она была ужасной.  Надеюсь, завтра всё будет иначе.  Постараюсь показать свой максимум.

Стараюсь выходить к сетке в каждом из матчей, но против Янника это сделать гораздо сложнее, чем против других.  Всё из-за скорости его ударов — у него самая высокая средняя скорость мяча в туре, и он постоянно держится на задней линии, не даёт тебе пространства.  Поэтому нужно искать другие способы играть агрессивно.  Конечно, попробую всё возможное, буду стараться доминировать в розыгрышах, хотя понимаю, что с ним это крайне непросто», — цитирует Зверева Punto de Break.