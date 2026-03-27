Сербский теннисист Новак Джокович, трехкратный победитель турниров «Большого шлема» и третий номер мирового рейтинга, не примет участия в «Мастерсе» в Монте-Карло. Об этом объявила пресс-служба турнира.

Это первый пропуск Джоковича с 2011 года. Ранее он не выступал на турнире в Майами (США) из-за повреждения правого плеча.

Турнир в Монте-Карло состоится с 5 по 12 апреля. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас, который в прошлом году в финале обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 3:6, 6:1, 6:0.