Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, обыграв француза Кантена Алиса со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Встреча длилась 1 час 46 минут. Зверев мощно действовал на подаче: 16 эйсов при одной двойной ошибке, однако не реализовал ни одного из шести брейк-пойнтов.

Алис также уверенно подавал (12 эйсов, две двойные ошибки), но даже не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале немец сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло, который ранее обыграл француза Юго Эмбера со счётом 6:4, 6:3.