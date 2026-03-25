Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над американкой Джессикой Пегулой в 1/4 финала «тысячника» в Майами.
Рыбакина (3-я ракетка мира) одолела представительницу США (5-я ракетка мира) со счетом — 2:6, 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 15 минут.
За весь матч Рыбакина сделала 15 эйсов и реализовала 2 брейк-поинта из 8-и. Пегула допустила 3 двойных ошибки при 2-х реализованных брейк-поинтах.
После этого матча Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Майами, где сыграет против победительницы матча Арина Соболенко (Беларусь) — Хейли Баптист (США).