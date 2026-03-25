14-я ракетка мира Каролина Мухова прокомментировала свою победу над Викторией Мбоко из Канады и последующий выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами.

«Думаю, матч против неё в Дохе месяц назад мне помог, потому что до этого мы ни разу не играли и даже не тренировались вместе — я совсем не знала её игру. Теперь я уже понимала её сильные и слабые стороны, и это помогло. Честно говоря, когда играешь против соперниц, которые так сильно бьют по мячу, стараешься отвечать тем же — играть мощно, держаться ближе к задней линии и полагаться на ощущения», — сказала Мухова в эфире Tennis Channel.

Мухова в полуфинале встретится с американкой Кори Гауфф.