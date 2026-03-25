Четвертая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала свой выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами.

«Честно говоря, я не думала, что дойду до полуфинала. Я очень счастлива и горжусь собой за всё, что делаю на этой неделе. Думаю, этот турнир многое мне показал обо мне самой. С каждым матчем я чувствую, что прибавляю, хотя всё ещё выигрываю в трёх сетах, но уровень растёт. Думаю, это тот турнир, к которому я смогу обращаться на протяжении всего сезона», — сказала Гауфф в эфире Tennis Channel.

Американка в полуфинале сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.