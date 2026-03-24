Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своими впечатлениями после победы в матче третьего круга турнира в Майами.

Арина Соболенко globallookpress.com

«Все получилось в этот раз — гораздо лучше, чем в предыдущие матчи, поэтому ухожу довольной своим уровнем и победой. Также я чувствую, что Циньвэнь возвращается к своему уровню. Возможно, она пока не на самом желанном уровне и не в лучшей форме, но я вижу, как она усердно работает», — цитирует Соболенко Punto de Break.

Арина Соболенко одержала победу над Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:4. Теперь ее ждет встреча с американкой Хэйли Баптист, которая станет следующим испытанием для белорусской теннисистки.