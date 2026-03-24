Четвертая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф, поделилась впечатлениями после своего первого выхода в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами, где она одержала победу над румынкой Сораной Кырстей.

«Я всегда верила, что это должно было произойти. Все дело в упорной работе. В этом году я была настроена просто наслаждаться атмосферой и игрой, а не зацикливаться на результате. Хотя матчи были непростыми, я получила огромное удовольствие. Это и есть правильный подход к теннису», — цитирует Гауфф издание Punto de Break.

Победа над Сораной Кырстей со счетом 6:4, 3:6, 6:2 заняла у Кори Гауфф 2 часа и 6 минут.