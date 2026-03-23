Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чего ждет от матча четвертого круга турнира в Майами с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.

«Я сосредоточена на восстановлении после каждого матча, телу это нужно и помогает вновь войти в игровой ритм. Теперь меня ждёт Чжэн Циньвэнь, игра с которой всегда представляет большой вызов на корте, независимо от наших предыдущих встреч.

Каждый наш матч превращается в настоящую битву и зрелище, это обычно увлекательные матчи для публики. В прошлом году мы уже пересекались здесь, в Майами, и я рада, что мы снова встретимся на турнире», — приводит слова Соболенко Tennis Channel.