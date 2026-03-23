Первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами.

В матче третьего раунда белорусская теннисистка обыграла американку Кэти Макнелли со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Соболенко выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.

Макнелли также отметилась тремя подачами навылет, но допустила три двойные ошибки и реализовала два из трёх брейк-пойнтов.

В следующем круге Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь, занимающей 26-е место в мировом рейтинге.