Российский теннисист Даниил Медведев проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в 3-м круге «Мастерса» в Майами.

Россиянин (10-я ракетка мира) уступил представителю Аргентины (19-я ракетка мира) со счетом — 0:6, 6:4, 5:7. Игра продолжалась 2 часа 16 минут.

За весь матч Медведев сделал 4 эйса и реализовал 4 брейк-поинта из 8-и. Серундоло не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 14-и.

В следующем круге «Мастерса» в Майами Серундоло сыграет против представителя Франции Уго Умбера (34-я ракетка мира).