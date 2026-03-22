Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила Марту Костюк из Украины в третьем круге турнира в Майами (США).

Соперницы находились на корте 1 час 23 минуты и завершили встречу с результатом 6:3, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Рыбакина сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из 10. Костюк подала навылет три раза, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Рыбакина сыграет против Талии Гибсон из Австралии.