В третьем круге теннисного «Мастерса» в Майами Мирра Андреева переиграла Мари Боузкову со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Благодаря этой победе россиянка встала вровень с Мартиной Хингис и Марией Шараповой по количеству побед на хардовом покрытии в возрасте до 19 лет на турнирах серии «Мастерс», которые проводятся с 1990 года.

По данным статистического портала OptaAce, для Мирры победа над Боузковой стала 31‑й в её карьере на турнирах категории WTA-1000. Больше побед в таком возрасте одержали только Хингис и Шарапова.

Теперь в четвертьфинале турнира Андреева сразится с канадкой Викторией Мбоко.