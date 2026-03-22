Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Жаклин Кристиан из Румынии в третьем круге турнира в Майами (США).

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут и завершилась поражением нашей соотечественницы со счетом 3:6, 6:4, 6:7 (5:7).

Александрова подала навылет семь раз, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Кристиан сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 14.

В 1/8 «Мастерса» в Майами Кристиан сыграет с представительницей США Джессикой Пегулой.