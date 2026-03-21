Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Реи Сакамото из Японии во втором круге турнира в американском Майами.

Соперники провели на корте 2 часа 5 минут и завершили встречу с результатом 6:7, 6:3, 6:1 в пользу 10-й ракетки мира Медведева.

Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сакамото шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге соперником Медведева станет победитель матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).