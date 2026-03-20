На турнире в Майами состоялся матч второго круга, в котором полька Ига Свентек встречалась со своей соотечественницей Магдой Линетт. Поединок завершился неожиданной победой Линетт — 1:6, 7:5, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. Свёнтек отметилась четырьмя эйсами, допустила столько же двойных ошибок и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов.

Линетт выполнила пять подач навылет, также четырежды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде турнира в Майами Линетт сыграет с Александрой Эалой, которая занимает 29-е место в мировом рейтинге.