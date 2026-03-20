Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий второе место в мировом рейтинге, после триумфа на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) заработал более 60 миллионов долларов призовых в своей карьере, как сообщает Tennis.com.

В финале соревнования Синнер одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

По данным источника, на момент начала турнира у Синнера было 57 миллионов призовых. За победу в Индиан-Уэллсе он заработал чуть более 1 миллиона, а также получил доход от АТР, точный размер которого не уточняется.

Среди теннисистов, родившихся после 2000 года, Синнер стал вторым, кто достиг этой отметки. Ранее это удалось испанцу Карлосу Алькарасу.