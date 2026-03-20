В Майами прошел матч первого круга, в котором представительница Узбекистана Камилла Рахимова встречалась с аргентинкой Соланой Сьеррой. Поединок завершился уверенной победой Рахимовой в двух сетах — 6:1, 6:3.

Матч продлился всего 58 минут. У Рахимовой один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов.

Сьерра отметилась тремя подачами навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала лишь один из трёх брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Майами Рахимова сыграет против украинки Марты Костюк, которая занимает 28-е место в рейтинге WTA.